Leipzig will sein reiches musikhistorisches Erbe künftig unter einer neuen Dachmarke bündeln. Unter dem Titel «Musikstadt Leipzig» sollen zunächst das Bachfest, die Mendelssohn-Festtage sowie die neu geschaffenen Opernfesttage vermarktet werden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag in Leipzig mit. Diese sollen demnach ab 2021 alle zwei Jahre im Wechsel mit den Gewandhausfesttagen stattfinden. Für die folgenden Jahre sei die schrittweise Einbeziehung weiterer Festivals unter der Marke denkbar.

Das Konzept wurden den Angaben zufolge unter dem Vorsitz von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (LINKE) erarbeitet. Ziel sei die nationale und internationale Verankerung der Marke «Musikstadt Leipzig». Die Kampagne solle zunächst in den USA, in Japan und im Vereinigten Königreich gestartet werden, hieß es. Jennicke sagte, man sei in der Vergangenheit nicht in jedem Punkt mit den einzelnen Festivals zufrieden gewesen und habe nicht immer die erwartete Strahlkraft gehabt.

Das Grieg Quartett Leipzig Bildrechte: MDR/Lars Tuncay

Dabei sei die künstlerische Qualität in der Stadt Weltklasse. Beispielsweise werde es im nächsten Jahr Veranstaltungen zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und zum 100. Todestag von Max Klinger geben. Das Bachfest werde 2020 über 50 Bachchöre aus 23 Ländern versammeln, sagte Ski MDR SACHSEN. Auch hier rechnet man mit vielen tausend Besuchern aus aller Welt. Das sei auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt.