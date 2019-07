Am Universitätsklinikum in Leipzig ist zum ersten Mal in Deutschland die Therapie eines seltenen vererbbaren Defekts von Nervenzellen gelungen. Wie die Dresdner Neuesten Nachrichten berichten, wurden dem sechsjährigen Patienten dabei Stammzellen aus dem Knochenmark entnommen, die Gen-Information mit Hilfe von Viren korrigiert und dem Jungen wieder eingepflanzt. Nach Ansicht der Ärzte bestehen jetzt gute Heilungschancen. Die Gentherapie wurde im Rahmen eines Testprogramms zur Zulassung der Methode angewendet.