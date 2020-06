Am Leipziger Universitätsklinikum (UKL) ist eine neue Isolations-Intensivstation in Betrieb genommen worden. Wie die Klinik mitteilte, dauerten die Bauarbeiten zwei Jahre. Die Station verfügt über elf Betten, in denen hochinfektiöse Patienten intensivmedizinisch behandelt werden können. "Gerade die zurückliegenden Wochen haben uns sehr eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig die Vorhaltung solcher Bereiche ist", sagte Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand am UKL, zur Eröffnung.