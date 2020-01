Die neuesten Waffen des Leipziger Ordnungsamtes im Kampf gegen Temposünder sind offenbar eine lohnende Anschaffung. Die Behörde setzt seit Mitte Januar drei sogenannte Enforcement-Trailer ein. Diese mobilen "Blitzeranhänger" sind sehr groß und auffällig, werden aber dennoch von vielen Rasern nicht (rechtzeitig) wahrgenommen. Wie ein MDR-SACHSEN-Reporter auf Anfrage bei der Stadt Leipzig erfuhr, gab es bei den drei Geräten bereits in der ersten Woche etwa 5.000 sogenannte Fallauslösungen. Die Fotos der mutmaßlichen Temposünder müssen noch ausgewertet und an die Zentrale Bußgeldstelle weitergeleitet werden. Dann steht fest, wie viele Autofahrer es zu eilig hatten und in die neuen Blitzerfallen tappten.