Seit einer Woche gilt in Leipzig eine neue Polizeiverordnung. Neu ist darin die Regelung für Bußgelder bei Umweltsünden und Ordnungswidrigkeiten. So kann nun etwa das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen mit bis zu 50 Euro bestraft werden. Das Baden in den städtischen Brunnen ist fortan untersagt und kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Es sei jedoch für alle Ordnungswidrigkeiten im Einzelfall zu prüfen, welches Bußgeld für den Verstoß angemessen ist, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die neue Polizeiverordnung löst die befristete Novellierung vom Januar ab.