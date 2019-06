Die Rockband Rammstein wird 2020 durch Europas Stadien touren und in Deutschland zuerst in Leipzig auftreten. Das Konzert, über das es in sozialen Netzwerken schon Gerüchte gab, soll nun offiziell am 29. Mai 2020 stattfinden. Weitere Konzerte sind laut Band in Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt am 5. Juli.