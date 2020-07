Nach dem Willen der Grünen sollen in Leipzigs Innenstadt noch mehr Straßen zu Fußgängerzonen werden, etwa die Katharinen-, die Ratsfreischul- und die Burgstraße. MDR SACHSEN hat Thomas Dienberg kurz nach seiner Wahl gefragt, wie er dazu steht und ob es schon konkrete Pläne für mehr Fußgängerzonen in Leipzigs Innenstadt gibt. Seiner Einschätzung nach ist die Leipziger Innenstadt nicht autoarm. "Ich habe mir ja sehr genau diese Stadtentwicklungsstrategie angeguckt und die daraus abgeleiteten Stadtentwicklungspläne", sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Diese Pläne sehen eine autoarme Innenstadt vor, insofern sei das durchaus kompatibel mit den Beschlüssen, die der Rat ja schon getroffen habe, die Innenstadt autoärmer zu machen.



Zu der Forderung nach mehr Radwegen in Leipzig erklärte der neue Baubürgermeister, da stecke er noch nicht so tief in der Planung. "Aber ich halte es schon für wichtig, ganz grundsätzlich so eine Art übergeordnetes Radverkehrsnetz zu etablieren. Das Verkehrsmittel Fahrrad ist für Entfernungen bis zu 15 Kilometern ideal." Vor allem für Pendler könne es interessant sein, so Dienberg. Und vielleicht schaffe man es durch komfortable Angebote Autofahrer auf das Fahrrad zubringen.



Auch beim Thema Elektro-Autos will Dienberg auf das "Gaspedal" treten. Vor allem beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das sei ein ganz wesentliches Thema und müsse künftig bei den Neuplanungen des öffentlichen Raumes verstärkt und auch strategisch besser in den Blick genommen werden, sagte Dienberg. Sonst funktioniere die E-Mobilität nicht.

Thomas Dienberg (zweiter v.li.) im Gespräch mit Mitgliedern des Leipziger Stadtrats. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Roland Kühne