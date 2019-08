Am Flughafen Leipzig/Halle sollen künftig Passagierflugzeuge gebaut werden. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, soll ein neu zu gründendes Unternehmen die Produktion des Kurzstreckenflugzeuges Dornier 328 Turboprop wieder aufnehmen. Die genauen Pläne sollen in der kommenden Woche während der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Schkeuditz vorgestellt werden.