In Leipzig ist ein spezieller Rettungswagen für Patienten mit bedrohlichen Infektionskrankheiten in Dienst gestellt worden. Wie das Sächsische Sozialministerium mitteilte, ist das Spezialfahrzeug zu gleichen Teilen von den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finanziert worden. Der bei der Branddirektion Leipzig stationierte Wagen sollte ursprünglich im März vorgestellt werden. Der Termin sei auf Grund der Corona-Pandemie verschoben worden, so ein Ministeriumssprecher. Das Rettungsfahrzeug sei aber ab sofort einsatzbereit.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sei sehr froh, dass sich die drei mitteldeutschen Länder zu dieser Anschaffung zusammengefunden hätten, hieß es in der Mitteilung. "Das Fahrzeug bietet auch Schutz für die Öffentlichkeit, die nicht mit diesen Erregern in Verbindung kommen darf. Eine wichtige Investition in die Fürsorge für besondere Patienten und den öffentlichen Gesundheitsschutz", so Köpping.