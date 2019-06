RB Leipzig: Neuer Job für Ralf Rangnick

Der bisherige Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig, Ralf Rangnick, wird Medienberichten zufolge eine neue übergreifende Rolle als Fußballchef bei den von Red Bull alimentierten Clubs einnehmen. Wie Sportbuzzer berichtet, soll der 60-Jährige im RB-Netzwerk die Standorte in Brasilien (Bragantino) und den USA (New York) betreuen. Ob in Rangnicks Aufgabenbereich auch die strategische Verantwortung von RB Leipzig fällt, war zunächst unklar. Der Verein will sich in einer Pressekonferenz um 11 Uhr zur Personalie äußern.