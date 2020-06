Radschnellweg Ein Radschnellweg ist eine möglichst direkte, gut ausgebaute Fahrradroute. Damit man schnell und fahren kann, soll der Radweg mindestens so breit sein, dass zwei Radfahrer nebeneinander fahren und von einem dritten überholt werden können. In der Regel werden dafür vier Meter veranschlagt. Zudem soll die Route über möglichst wenige Kreuzungen und Ampeln führen.



Radschnellwege sind vor allem für Pendler gedacht. Sie sollen ganzjährig befahrbar sein, werden regelmäßig gereinigt und sind beleuchtet. Außerdem sollen die Wege an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein, sodass die Radfahrer etwa bei schlechtem Wetter auch spontan in den Zug umsteigen können. Beispiele für Radschnellwege gibt es in Kopenhagen, in den Niederlanden und beispielsweise auch im Ruhrgebiet sowie bei Stuttgart.

Quelle: ADFC