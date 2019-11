Der Altersdurchschnitt lag in Leipzig 2018 bie 42,4 Jahren. Die Altersverteilung ist in den Ortsteilen sehr unterschiedlich. In Schönefeld-Ost, Gohlis-Nord, Marienbrunn, Probstheida, Mölkau, Großzschocher, Grünau-Ost und Lößnig gibt es einen besonders hohen Anteil ab 80+. Die jungen Menschen leben in Volkmarsdorf, Neustadt-Neuschönefeld, Lindenau, Altlindenau und Schleußig.