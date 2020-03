So soll es bald am Bayrischen Bahnhof aussehen.

So soll es bald am Bayrischen Bahnhof aussehen. Bildrechte: Stadtbau Wohnprojekte GmbH

Leipzig braucht für seine wachsende Bevölkerung dringend Wohnraum. Seit Jahren wird schon um die Bebauung der großen Brachfläche zwischen Portikus des Bayerischen Bahnhofs und dem Mitteldeutschen Rundfunk gerungen. Rund 1.600 Wohnungen sollen in dem Quartier entstehen. Schulen, eine Kita sowie Büro- und Gewerbegebäude sind geplant. Ein acht Hektar großer Stadtpark soll das Quartier durchziehen. Rund 600 Millionen Euro wird das Bauvorhaben am Ende kosten, rund 2.700 Menschen ein neues Zuhause finden.

Gebaut werden sollen die Mehrfamilienhäuser in der Kohlenstraße durch die Stadtbau Wohnprojekte GmbH. Auf der Fläche - südlich der Brauerei am Bayerischen Bahnhof bis zur Einmündung Shakespearstraße - sollen auf insgesamt 11.000 Quadratmetern 126 Wohnungen in Fünfgeschosser für Selbstnutzer als auch für Anleger entstehen. Fünf Architekturbüros hatten in einem sogenannten Werkstattverfahren ihre Pläne eingereicht.



Der nun gekürte Siegerentwurf stammt vom Architekturbüro "behet bondzio lin Architekten". Zur Begründung nannte Juryvorsitzender Matthias Grunwald im Gespräch MDR SACHSEN viele Vorteile die der Entwurf hat. So seien die Mehrgeschosser von Stadtseite zum Park durchlässig geplant.