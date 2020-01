Nummer zwei in Sachsen ist das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Dort stieg die Zahl der Neugeborenen von 2.657 im Jahr 2018 auf 2.709 im vorigen Jahr an. Die Klinik verzeichnete 133 Zwillingsgeburten (2018: 127) und vier Drillingsgeburten (2018: 2). Platz drei des Rankings belegt das St.-Elisabeth-Krankenhaus Leipzig. Bei 2.489 Geburten kamen dort im vorigen Jahr 2.505 Babys auf die Welt. 16 Mal wurden Zwillinge geboren. Das St.-Elisabeth-Krankenhaus verzeichnete damit zum zweiten Mal hintereinander ein Geburtenminus: 2018 waren es 2.552 und ein Jahr zuvor noch 2.653. Grund dafür ist laut Klinik ein Kapazitätsrückgang, weil die Geburtshilfe in den vergangenen zwei Jahren umfassende um- und ausgebaut worden ist.