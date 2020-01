Gleich geht es los: Die Vereinsmitglieder versammeln sich am Strand. In wenigen Augenblicken fallen die Bademäntel. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Das Thermometer an der Tauchschule Delphin am Kulkwitzer See zeigt 5°C, es fühlt sich aber deutlich kälter an. Es regnet, die Wolkendecke ist gräulich-abschäulich. Normalerweise bedeutet das Mützen-, Schal- und Handschuhwetter. Ganz anders sehen das allerdings die Leipziger Pinguine. Statt dem Zwiebellook noch eine Schicht hinzuzufügen, wollen die Winterschwimmer blankziehen. Zum Neujahrsschwimmen zieht es sie in die kalten Fluten des Kulki.

Gut für Körper und Gemeinschaft

Carmen Puckelwaldt ist seit 1985 ein echter Leipziger "Pinguin". Seit 2010 nimmt sie an den Weltmeisterschaften im Winterschwimmen teil - mit großem Erfolg. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Eine der coolen Sportlerinnen ist Carmen Puckelwaldt. Seit Mitte der 1980er Jahren ist sie Mitglied im Verein und weiß den positiven Effekt des Eisbadens auf die Gesundheit zu schätzen: "Wir sind sehr gut geschützt gegen Erkältung, das Immunsystem wird gestärkt durch das Eisbaden. Frierend sollte man nie ins kalte Wasser. Dann gibt es den gleichen Effekt wie bei Saunagängen: Die Gefäße erweitern sich, die Gefäße schließen sich. Es ist also Gefäßtraining. Und der Adrenalinschub sorgt am Ende für ein euphorisches Gefühl."



Dabei geht es natürlich nicht nur um einen gesunden Körper. Für die hartgesottenen Wasserratten aus Leipzig bedeutet der coole Sport vor allem Spaß. Das Vereinsleben hat außerdem deutlich mehr zu bieten als das wöchentliche Baden im eiskalten See: Die Pinguine treffen sich auch für die Sauna, feiern zusammen Fasching, gehen ins Kabarett oder verreisen - zum Beispiel nach Slowenien. Dort findet die diesjährige Weltmeisterschaft im Eisschwimmen statt.

Holt Puckelwaldt wieder Gold nach Leipzig?

Die Leipziger "Pinguine" in voller Montur - außerhalb des Wassers ist es heute wirklich unangenehm. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Am Start wird auch Carmen Puckelwaldt sein. Denn sie will ihren Weltmeistertitel verteidigen: "Meine erste Weltmeisterschaft war auch in Slowenien. Die habe ich eigentlich aus Spaß mitgemacht, weil wir in der Nähe im Winterurlaub waren. Und da habe ich – ohne zu trainieren – gleich den Vizeweltmeister bekommen. Da erwacht dann natürlich der Trieb, noch etwas Besseres zu schaffen. Danach habe ich vier Mal die Weltmeisterschaft in meiner Disziplin und meiner Altersklasse geholt."



Sie wird wieder als Sprinterin über 25 Meter starten – und hoffentlich Gold nach Leipzig holen. Ein unbeschriebenes Blatt sei sie natürlich nicht, gibt sie zu. Als Kind war sie Leistungssportschwimmerin – das zahlt sich auch heute noch aus. Doch die vielfache Weltmeisterin spürt mittlerweile auch den Druck, den die Siege mit sich bringen: "Ich fahre nicht so entspannt zur Weltmeisterschaft wie andere vielleicht. Aber natürlich macht das Spaß!"

Training in eisiger Kälte

Ohne Training geht trotzdem nichts – das weiß auch der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Ingolf Baumbach: "Es funktioniert so: Wir erwärmen uns erst, dann geht es ins Wasser, anschließend muss man sich möglichst schnell anziehen und – so mache ich das – auf die Laufstrecke. So wird man wieder warm. Es gibt Leute, die machen das jeden Tag. Ich auch." Je nachdem, wie gut man trainiert sei, könne man auch mehrmals ins Wasser gehen und längere Strecken schwimmen. Nur eben nicht bei Wind und Regen wie an diesem Sonnabend.

Bei einer gefühlten Temperatur von 1°C wagen sich die Winterschwimmer in den Kulkwitzer See. Aber die Mitglieder geben auch zu: Bei Wind und Regen macht es nur halb so viel Spaß. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Es nützt aber nichts: Training muss ein. Und so legen am Nachmittag 15 Pinguine ihre Bademäntel an den Kiesstrand und begeben sich in den eiskalten See: rein, runter, rauf und raus. Nach weniger als zwei Minuten ist das Schauspiel vorbei und die Winterschwimmer stehen wieder gut verpackt in ihren Bademänteln. Lust auf Jogging verspürt angesichts des peitschenden Windes an diesem Sonnabend niemand. Aber das wird bestimmt am nächsten Wochenende nachgeholt, wenn sich die Winterschwimmer wieder am Kulkwitzer See treffen.

Quelle: MDR/kp