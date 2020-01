Die "New York Times" hat Leipzig zu einem von "52 Places to Go in 2020" gekürt. Jedes Jahr empfiehlt die US-Tageszeitung ihren Lesern, Ziele in aller Welt, zu denen sich eine Reise besonders lohnt. Ihre Liste zählt zusammen mit dem Ranking des Reiseführers "Lonely Planet" zu den bekanntesten Empfehlungen für Touristen und andere Weltenbummler.