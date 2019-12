Großes Hallo am Freitagmorgen am Leipziger Karl-Heine-Kanal: Denn hier kommt der Nikolaus nicht zu Fuß, sondern mit dem Boot und das nicht allein, sondern mit Verstärkung. Pünktlich 9:30 Uhr legt der Katamaran am Bootssteg an. Mit an Bord und wassersicher verpackt haben die Nikoläuse kleine Wichtelgeschenke.