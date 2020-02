Die Leipziger Buchmesse hat am Dienstag die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 bekannt gegeben. In den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung stehen jeweils fünf Namen auf der Liste. Zu den Nominierten gehört unter anderem der Dresdner Ingo Schulze mit seinem Roman "Die rechtschaffenen Mörder". Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und wird am 12. März vergeben.