Nordsachsen arbeiten am längsten

Beschäftigte im Landkreis Nordsachsen arbeiten im Schnitt landesweit am längsten - die in Chemnitz am kürzesten, das Statistische Landesamt in Kamenz mitgeteilt. Demnach haben Erwerbstätige in Nordsachsen 2017 durchschnittlich 1.439 Stunden (59,9 volle Tage) gearbeitet. Das waren 22 Stunden mehr als der sächsische Durchschnitt. Mit 1.396 (58,1 volle Tage) hatten die Erwerbstätigen in der Stadt Chemnitz das geringste Pensum.