Seit 15 Jahren organisiert der ASB-Landesverband das Training gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig. Und das Angebot ist einzigartig in Sachsen. Deutschlandweit gibt es nur in Bayern einen vergleichbaren Kurs. "Das Einzigartige ist die Vermischung von Theorie und Praxis in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräfte", erklärt Martin Neef, Oberarzt am Universitätsklinikum Leipzig. Die Studierenden sollen beim Training nicht zu Notärzten ausgebildet werden, sondern sollen erleben, wie die Zusammenarbeit in einer Notfallsituation funktioniert.