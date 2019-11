In Leipzig/Halle wurde bei der Übung der A310 des Flughafens angehängt, der aus Beständen der Pakistan International Airlines stammt. Das Flugzeug hatte über eine längere Zeit für Aufsehen gesorgt, weil es wegen unklarer Eigentumsverhältnisse am Airport gestrandet war. Ursprünglich war es zu Werbezwecken nach Leipzig/Halle gekommen, als Pakistan International eine Flugverbindung von Pakistan über Leipzig/Halle in die USA einrichten wollte. Diese kam nie zustande.