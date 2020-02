Die AfD hat ihren Kandidaten für die Leipziger Oberbürgermeisterwahl, Christoph Neumann, zurückgezogen. Das bestätigte der AfD-Kreisvorsitzende Siegbert Droese MDR SACHSEN. Der Leipziger AfD-Parteitag habe gestern auch entschieden, keine Wahlempfehlung für einen der verbliebenen Kandidaten auszusprechen. Droese bezeichnete den SPD-Kandidaten und amtierenden Oberbürgermeister Burkhard Jung einen "Antidemokraten". Er grenze einen Teil der "bürgerlichen Stadtgesellschaft" aus. CDU-Kandidat Sebastian Gemkow sei als früherer Justizminister zu erfolglos, die "extremen Strukturen in Leipzig zu bekämpfen". Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Neumann hatte im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag nur 8,7 Prozent der Stimmen erhalten - ein Ergebnis, mit dem die AfD nicht zufrieden war. Teile ihrer Wählerschaft hätten aber für den CDU-Kandidaten Sebastian Gemkow gestimmt, erklärte Droese.

Die 31-jährige Subat hatte beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag 2,4 Prozent erreicht - doppelt so viel wie der FDP-Kandidat Marcus Viefeld, der ebenfalls schon seinen Rückzug verkündet hat. Die Linken mit Franziska Riekewald und die Grünen um Katharina Krefft hatten am Donnerstag ihren Verzicht und ihre Unterstützung für Jung erklärt.