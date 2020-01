Der Verkehr in der wachsenden Stadt ist das zweite große Thema, das die Leipziger bewegt. Viele Radfahrer wünschen sich eine Verbesserung der Infrastruktur. Überdurchschnittlich oft wird der Nahverkehr kritisiert. Der sei vor allem zu teuer, sagen die meisten. Sandy Meyer fordert "endlich die Einführung eines 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr." Ingeborg Bräunlich findet, "die S-Bahnverbindungen sollten in kürzeren Abständen fahren. Es kann nicht sein, dass Bahnen in einer Großstadt nur zwei Mal die Stunde fahren. Die Gültigkeit der Straßenbahn-Tickets sollte auf zwei Stunden erhöht werden. Dann kann man auch das Auto stehen lassen."

Wir brauchen einen konsequenten Umbau zu nachhaltigem Verkehr, so dass die Einwohner schnell und günstig an ihr Ziel kommen, ohne auf private Pkw angewiesen zu sein, dann können Flächen für Pkw zugunsten von Flächen mit Aufenthaltsqualität umgewandelt werden.

Auch Stanley Hillner wünscht sich eine "Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, speziell sicherere und umfassendere Fahrradwege und einen effizienteren und zuverlässigeren Nahverkehr." Nicolas Laible hält eine "konsequente Neuorientierung des Leipziger Verkehrskonzeptes zur Stärkung von Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV" für unerlässlich. Er regt einen zweiten City Tunnel Ost-West an, um die Probleme zu lösen. Ein Ärgernis bleibt die Nahverkehrsverbindung von Leipzig in Richtung Süden. Vor allem die Verbindung nach Chemnitz sei ein Armutszeugnis, sagt Marion Schultze.

Das vielzitierte Thema Sicherheit spielte bei den meisten Einsendungen der Leipziger eine untergeordnete Rolle. Einige Stimmen fordern eine Verbesserung der Situation am Hauptbahnhof, andere wünschen sich mehr Polizeipräsenz. Manfred Koller beklagt, dass die gefühlte Sicherheit stark zurückgegangen ist. "Der Abbau der Polizei in den letzten Jahren muss rückgängig gemacht werden", fordert er. Eric Engmann blickt mit Sorge auf den EU-China-Gipfel 2020 in Leipzig und fordert ein weitreichendes Sicherheitskonzept." Auch die Sauberkeit spielt für mich eine Rolle. Dass in den Straßenbahnen nicht mehr getrunken wird und Leute angepöbelt werden", findet Frau Swiekatowski wichtig.