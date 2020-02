Sebastian Gemkow, CDU Geboren: 1978 in Leipzig

Familie: verheiratet, drei Kinder, sein Vater Hans-Eberhard Gemkow war ebenfalls Stadtrat in Leipzig

Beruf: Staatsminister der Wissenschaft

Lebenslauf: Gemkow studierte Rechtswissenschaften in Leipzig, Hamburg und Berlin. Ab 2006 praktizierte er als Rechtsanwalt in Leipzig. Seit 1998 ist Gemkow CDU-Mitglied. Im Jahr 2009 gewann er dreimal in Folge ein Direktmandat für den Landtag. Der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich ernannte ihn 2014 zum sächsischen Justizminister. Seit Dezember 2019 ist er Wissenschaftsminister.

Schwerpunkte: Wohnungsbau, Verkehr



Zitat: "Ich bin mir sicher, wir können aus Leipzig und den umliegenden Gemeinden eine blühende gesamte Region schließen und ich möchte sehr gern daran teilhaben." Bildrechte: CDU Leipzig