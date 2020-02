Eigentlich wollte die Kandidatin der Linken für die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig, Franziska Riekewald, bereits am Dienstag bekannt geben, ob sie im zweiten Wahlgang erneut antritt. Doch ihre Entscheidung verzögert sich um zwei Tage. Wie die Linke in Leipzig mitteilte, will Riekewald am Mittwoch Oberbürgermeister und SPD-Kandidat Burkhard Jung ihre Vorstellungen einer künftigen Zusammenarbeit unterbreiten.