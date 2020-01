17.01.2020 | 19:44 Uhr Patenbrigade reloaded - Pilotprojekt in Markranstädt

Menschen, die zu DDR-Zeiten in die Schule gegangen sind, können sich vielleicht noch an die Patenbrigaden erinnern. Schulklassen besuchten damals die Patenbetriebe, lernten die Berufe kennen und arbeiteten auch für einige Stunden in der Woche mit. Die Stadt Markranstädt hat das Modell gerade wieder neu belebt. Unter dem Begriff "Firmenpaten" sollen Schule und Wirtschaft zusammengebracht und dadurch potenzieller Nachwuchs gewonnen werden. Am Freitag wurde das erste Großprojekt vorgestellt: der Flur de luxe.