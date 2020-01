Lars Kreymann ist zufrieden. "Es läuft sehr gut an. Wir haben den ganzen Tag Publikumsverkehr", sagte der Wahlleiter der Stadt Leipzig MDR SACHSEN. Insgesamt 2.200 Wahlscheine wurden am ersten Tag in der Briefwahlstelle im neuen Rathaus ausgestellt. Die meisten Anfragen kamen über das Internet. Bis zum Nachmittag hatten 106 Leipziger bereits ihre Stimme vor Ort abgegeben.

"Mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen haben wir am vergangenen Donnerstag begonnen und Freitag kamen bereits die ersten Anfragen", erklärte Kreymann. Bis Ende der Woche sollte jeder der rund 472.000 Stimmberechtigten in Leipzig seine Unterlagen erhalten haben. Wenn nicht, solle man sich telefonisch oder per E-Mail in der Briefwahlstelle melden, sagte Kreymann.