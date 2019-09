Am Sonnabend hat die Leipziger SPD den amtierenden Oberbürgermeister Burkhard Jung als Kandidaten zur Wahl 2020 aufgestellt. Den Angaben zufolge erhielt er 93,3 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Jung betonte in einer Rede vor den Parteimitgliedern, er habe ein "klares Bild von der Zukunft unserer nachhaltig wachsenden, kulturprallen, sozial gerechten, engagierten Stadt". Zudem sei er davon überzeugt, dass Leipzig weiter wirtschaftlich wachsen werde. "Eine zentrale Herausforderung dabei wird, unserem Wachstum stetiger als bisher einen nachhaltigen Rahmen zu geben", so der 61-Jährige.

Zentrale Schwerpunkte für die kommenden Jahren sieht der Oberbürgermeister im Bereich Stadtentwicklung und Mobilität. "Wir werden in den kommenden Jahren noch deutlich mehr Kraft aufwenden müssen, um eine Balance zwischen Verdichtung und Freiraum, zwischen öffentlichem Raum und Baukultur, zwischen diversen Milieus und sozialen Strukturen in unserer Stadt zu gewährleisten. Wir werden die Stadtentwicklung nicht den Investoren überlassen", erklärte Jung. Den ÖPNV wolle er zudem systematisch ausbauen und attraktiver machen. Das 365-EUR-Ticket müsse möglich gemacht werden.

Holger Mann, Stadtverbandsvorsitzender der Leipziger SPD, begrüßte die Entscheidung seiner Parteigenossen: "Burkhard Jung hat eine überzeugende Bilanz, verbindet klare Standpunkte mit einer Vision unserer Stadt für 2030." Jung habe auch in schwierigen Situationen der letzten Jahre Haltung und Durchsetzungskraft bewiesen. Er suche Verbindung, statt zu spalten.

Bisher gibt es mit der Ärztin Katharina Krefft (41) als gewählter Kandidatin der Grünen und CDU-Justizminister Sebastian Gemkow (41) zwei Mitbewerber. Die Union will Gemkow am 26. November nominieren. Noch bis zum 28. November sind Wahlvorschläge möglich. Am 2. Februar 2020 dann bestimmen die Leipziger, wer den Rathauschefsessel für sieben Jahre bekommt.