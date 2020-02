Nach der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig wollen Linke, Grüne und AfD noch in dieser Woche darüber entscheiden, ob ihre Kandidatinnen und Kandidaten beim zweiten Wahlgang am 1. März nochmals antreten. CDU Kandidat Sebastian Gemkow und der Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) hatten gegenüber MDR Sachsen bestätigt, wieder antreten zu wollen.