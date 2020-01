In den Fluss Weiße Elster ist am Sonntag bei Schkeuditz Öl gelaufen. Wie stark das Wasser verschmutzt ist, war am frühen Montag noch unklar, teilte ein Polizeisprecher mit. Mitarbeiter des Umweltamtes und der Wasserschutzbehörde wollen sich im Laufe des Montags den Fall ansehen. Bislang ist bekannt, dass bei Abbrucharbeiten einer Fabrik ein alter Industriemotor entsorgt wurde. Aus dem ist laut Polizei Öl ausgelaufen und über die Kanalisation in die Weiße Elster gelangt.