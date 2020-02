Beim Probepacken passte alles auf den Jeep drauf, den René Beck für seine Weltreise gepackt hat. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Wenn beim 26. Olympiaball am Sonnabend Leipzigs Spitzen- und Nachwuchssportler abends über den roten Teppich in die Kongresshalle gehen, hat auch ein Auto einen Auftritt. Dann steht ein Geländewagen inmitten von 500 Festgästen, der von Leipzig aus in ein ganz besonderes Olympia-Abenteuer starten soll. Besitzer René Beck und seine Freundin Liliana Rachel aus der Lausitz wollen darin um die Welt reisen und die Olympischen Spiele in Tokio besuchen.

Von Leipzig via Wladiwostok nach Tokio

Zwei reiselustige Vögel aus Sachsen unterwegs zu Olympiastartern für Deutschland. Das zeigt die Zeichnung des Künstlers Leo auf der Motorhaube. Weitere Bilder von Sportlern werden am Sonnabend noch auf das Auto gemalt. Bildrechte: MDR/Kathrin König Die beiden Sachsen hatten zuerst nur eine Reise um die Welt im Auge. Weil Sportler-Freunde aber bedauerten, dass der studierte Sportökonom und Olympia-Fan René dieses Mal nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein kann, entschied das Paar, Tokio als Station ihrer Reise aufzunehmen. Nun wollen sie den olympischen Geist ganz praktisch aus Sachsen nach Japan bringen. Sie unterstützen mit ihrer Aktion die Deutsche Olympische Akademie (DOA).



Einen Tag nach der Sportlergala in Leipzig beginnt die Autoreise über Land - über den Balkan, Griechenland, die Türkei, durch Zentralasien bis ins russische Wladiwostock. Dort wird der Jeep verschifft und in Japan an Land rollen. Zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele am 24. Juli wollen die beiden reiselustigen Sachsen Sportler aus Leipzig und dem Freistaat treffen.

Halt in Dresdens Partnerstadt Salzburg

Erster Stopp für die beiden ist jedoch Salzburg, Dresdens Partnerstadt in Österreich. Am 6. März wollen sie dort den Bürgermeister treffen und Gastgeschenke aus Dresden übergeben. Auf der insgesamt rund 15.000 Kilometer langen Tour bis Tokio sind an verschiedenen Hochschulen und in Sporteinrichtungen Vorträge über ihre Reise geplant. "Wir sind ehrenamtliche Botschafter Sachsens und wollen zeigen, dass wir weltoffen sind und den olympischen Gedanken transportieren", sagt René Beck.

Am meisten freue ich mich auf neue Kulturen, gleichgesinnte Menschen und die Olympischen Spiele. Liliana Rachel Becks Freundin und Weltenbummlerin

Der 37-Jährige ärgert sich, wenn über seine Heimatstadt Dresden nur negative Schlagzeilen die Runde machen. "Wir sind weltoffen und wollen das auch vermitteln", meint Sportmanager Beck.

Für Teil 2 der Reise keinen Plan

Bildrechte: MDR/Kathrin König Nach dem Stopp bei den Olympischen Spielen soll die Weltreise noch bis 1. März 2021 weitergehen. Der Geländewagen soll per Schiff nach Lateinamerika übersetzen. René und Liliana haben für den zweiten Teil ihrer Auszeit-Reise noch keinen Plan festgezurrt. Nur soviel: "Wir wollen spanisch lernen, Zeit für Erholung haben, für Sport und für gutes Essen", sagen die beiden. In einem Jahr wollen sie dann weitersehen, wie die Welt sie für einen Neustart in Sachsen inspiriert hat.

Meine Freunde und Familie werde ich am meisten vermissen. Ich freue mich jetzt schon darauf, sie alle wiederzusehen. Liliana Rachel Erzieherin in der Lausitz, nimmt ein Sabbatjahr

Von wegen Sponsoring

Bildrechte: MDR/Kathrin König Oft sei Beck gefragt worden, welche Sponsoren und Geldgeber sein einjähriges Reiseabenteuer unterstützen. "Viele denken, wir kriegen da Tausende Euro und machen uns eine schöne Reise. Aber wir bezahlen alles selbst." Nur den Campinggrill hat er von einem Unterstützer bekommen und schon fest auf dem Dach des Defenders verstaut.

