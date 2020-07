Für jeden Leipziger Bürger will die Projektgruppe "Omas for Future" einen Baum pflanzen. Ziel seien mindestens 600.000 Bäume, sagte Initiatorin Cordula Weimann MDR SACHSEN. "Sachsen hat in Relation zu Deutschland viel zu wenig Bäume Wir bräuchten in Deutschland das Zehnfache an Bäumen, verglichen mit dem, was wir heute haben, wenn wir CO2-neutral sein wollen und mit unserer heutigen Lebensweise nicht auf Kosten der Kinder und Enkelkinder leben wollen", sagte Weimann.