Traurige Nachrichten aus dem Zoo Leipzig. Das Orang-Utan-Mädchen Rima ist gestorben. Das berichtet Affenpfleger Daniel Geißler in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co". Es seien dramatische Umstände gewesen, so Geißler. Der Tierarzt sei jeden Tag da gewesen und habe sie behandelt. Doch alle Bemühungen scheiterten.