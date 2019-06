Ein Student aus Leipzig hat den mit 40.000 Euro weltweit höchstdotierten Orgelwettbewerb gewonnen. Der 21-jährige Sebastian Heindl studiert am Kirchenmusikalischen Institut der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy". Wie die Hochschule mitteilte, erhielt er außerdem den Publikums- sowie einen Sonderpreis. Der Wettbewerb war in der vergangenen Woche bei Philadelphia in den USA ausgetragen worden. Der Leipziger Student war nach einer anonymen Vorauswahl als jüngster und einziger europäischer Teilnehmer zugelassen worden.