In Leipzigs Innenstadt wird derzeit viel gebaut. Rund um den Hauptbahnhof, der Gerberstraße und am Georgiring sind Bauarbeiter damit beschäftigt, Straßen und Gleise zu sanieren und das ehemalige Hotel Astoria wieder aufzubauen. Und wie das so ist, wenn die Bagger rollen, kommt es zu massiven Behinderungen im Straßenverkehr. Besonders betroffen ist das Parkhaus der "Höfe am Brühl" in der Straße "Am Hallischen Tor". Dummerweise führt direkt an der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses eine der Umleitungsstrecken vorbei. Die Folge: Wer aus dem Parkhaus raus möchte, braucht im schlimmsten Fall Stunden. So geschehen am Mittwoch und auch am Freitag ging nichts mehr. Die Autoschlange staute sich bis zum letzten Parkdeck. Die Polizei musste eingreifen und den Verkehr regeln.