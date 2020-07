In Albrechtshain ist am Montagmorgen die Parthebrücke für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt worden. Bei der letzten Sonderprüfung sei festgestellt worden, dass sie nicht mehr tragfähig sei, sagte Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig, MDR SACHSEN. "Die Brücke weist Risse an der Unterseite auf, es gibt Rostfahnen im Bereich der Spannstehle und einiges anderes mehr. Wir müssen die Brücke daher sperren, damit wir die Verkehrssicherheit gewährleisten können." Ausgenommen von der Sperrung sei der Linienbusverkehr, so Laux.