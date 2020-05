Der kleine Ort Pausitz war schon öfter überschwemmt. Zuletzt liefen die Keller beim Hochwasser 2013 voll. Zum Teil stand das Wasser fensterhoch in einigen Gehöften. Nur der kleine Deich, 50 Meter neben dem Flussbett gelegen, verhinderte Schlimmeres, erinnern sich die Einwohner.

Die Straße der Einheit in Pausitz beim Hochwasser, 2002. Bildrechte: MDR/Reinhard Hoffmann

Nach dem großen Hochwasser von 1954 wurde er erbaut. Und seitdem verschafft er den Pausitzern zumindest etwas Zeit, wenn das große Wasser kommt. Deswegen will Bürgermeister Bernd Laqua um den Erhalt des Deiches kämpfen.

Hinter dem Deich liegen Wiesen und Felder, an sie schließen sich Bauernhöfe an. Sieben von ihnen waren von den Hochwassern immer betroffen. Zwei Familien sind schon innerhalb des Ortes umgezogen. Schäfer Wolfgang Görne aber bleibt. Er hat schon viele Hochwasser miterlebt und blickt sorgenvoll in die Zukunft.