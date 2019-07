Die Ausstellung "Yoko Ono. Peace is Power" im Leipziger Museum der bildenden Künste haben seit Anfang April gut 70.000 Menschen besucht. Die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung war damit die zweiterfolgreichste seit der Eröffnung des Museumsneubaus im Dezember 2004, wie das Museum am Montag mitteilte. Knapp 100.000 Besucher waren 2010 bei einer Ausstellung mit Werken des Leipziger Malers Neo Rauch gezählt worden. Museumsdirektor Alfred Weidinger sagte, es sei unglaublich gewesen, wie intensiv sich die Leipziger an Onos zahlreichen partizipativen Werken beteiligt hätten.