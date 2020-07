Mini-Alternative zum WGT Schwarze Szene feiert "Pest-Fest" am Torhaus Dölitz in Leipzig

Am Torhaus Dölitz in Leipzig feiert die Schwarze Szene am Wochenende ein sogenanntes Pest-Fest. Es ist das zweite Mittelalterfest, das als kleine Alternative zum abgesagten Wave-Gotik-Treffen (WGT) stattfindet.