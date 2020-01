Nach dem Freispruch von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry vom Vorwurf des Subventionsbetrugs hat die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil eingelegt. In einer ersten Verhandlung hatte es das Amtsgericht Leipzig als nicht zweifelsfrei erwiesen angesehen, dass Petry Fördermittel für ihr Unternehmen unrechtmäßig verwendet hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr jedoch vorgeworfen, 2014 Fördermittel für ihre in Schieflage geratene Firma unrechtmäßig verwendet zu haben. Wegen Subventionsbetrug, Untreue und Steuerhinterziehung plädierte die Anklage deshalb für eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro.