Mit brachialer Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in Leipzig in die Räume eines Pflegedienstes eingebrochen und haben im Anschluss sechs Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter bei der Firma im Stadtteil Mockau-Nord zunächst mehrere Türen aufgebrochen. Drinnen hätten sie mit einer Eisenstange eine Gipskartonwand zerstört und seien so in die Diensträume des Pflegedienstes gekommen. Dort beschädigten sie mehrere Schränke und entwendeten 15 Autoschlüssel für Dienstfahrzeuge.