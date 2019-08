14.08.2019 | 17:00 Uhr Deutsche Bahn versteckt neues Reisezentrum im Keller des Hauptbahnhofes Leipzig

Was erwartet der Bahnfahrer von der Deutschen Bahn? In erster Linie Pünktlichkeit und guten Service. Vermutlich weiß die Bahn, dass das mit der Pünktlichkeit zu oft nicht klappt und schraubt nun am Service. Sie eröffnet ein neues Reisezentrum im Leipziger Hauptbahnhof. In welche Richtung die Serviceschraube jedoch gedreht wird, ist nicht ganz klar.