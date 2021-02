Sollte der Fernunterricht jedoch in die Verlängerung gehen, helfen die neuen Laptops nicht: "Das System, das wir hier an der Schule haben, funktioniert so, dass diese Rechner auch nur hier an der Schule funktionieren. Sie benötigen zur Authentifizierung den Server und den haben die Schüler nicht zuhause. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber wir haben auch mobile Endgeräte, die verliehen werden können, was Schüler und Eltern auch schon in Anspruch genommen haben."