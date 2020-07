Die Stadtverwaltung Leipzig hat wegen mehrerer illegal an Haltestellen aufgehängter Plakate Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden die Plakate in der Nacht zu Donnerstag an einigen Haltestellen im Stadtgebiet aufgehängt. Auf den Plakaten sei missbräuchlich das Wappen der Stadt verwendet worden. Zudem seien mögliche Verstöße gegen das Urheber- und das Persönlichkeitsrecht zu prüfen, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg.