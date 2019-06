Dorf statt Tagebau: Einwohner von Pödelwitz protestieren gegen Kohleabbau

In Berlin protestieren am Donnerstag Einwohner von Pödelwitz bei Groitzsch. Sie wollen gemeinsam mit anderen vom Kohleabbau betroffenen Orten für den Erhalt ihrer Kommunen kämpfen. Die Situation habe sich aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs in Deutschland und des internationalen Klima-Abkommens von Paris zugunsten der bedrohten Dörfer verändert, sagte Jens Hausner von der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz.