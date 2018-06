Friedlicher Protest am Rand. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Poggenburg hatte im März nach rund zwei Jahren seine Ämter als Fraktions- und Parteivorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt abgegeben. Der Schritt des 43-jährigen Politikers folgte unmittelbar auf eine Aschermittwochsrede, in der Poggenburg die Türkische Gemeinde in Deutschland verunglimpft hatte. Im Zusammenhang mit in Deutschland lebenden Türken hatte Poggenburg in der Rede unter anderem von "Kümmelhändlern" und "Kameltreibern" gesprochen.