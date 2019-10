Die Linken-Politikerin Juliane Nagel sieht die Krawalle im linken Stadtteil Connewitz kritisch. "Was ich überhaupt nicht vertreten kann und womit ich mich überhaupt nicht identifiziere, ist der Angriff von Polizeibeamten", so Nagel. Augenzeugen hätten ihr außerdem berichtet, dass Feuerwehrleute entgegen anderslautender Berichte nicht zum Ziel der Attacken geworden sind.

Bildrechte: Linke-Fraktion im Sächsischen Landtag

"Ich wünschte mir, dass kleine Gruppen nicht für sich denken, dass sie das Richtige für den Stadtteil exekutieren. Denn im Endeffekt finde ich das Gebaren vom Wochenende undemokratisch." Mehrfach wurden in der Nacht zum Samstag und Sonntag Mülltonnen und Baustellenabsperrungen von Unbekannten in Brand gesetzt. Bei einem Einsatz sollen Polizeibeamte und Feuerwehrleute mit Steinen, Böllern und Flaschen beworfen worden sein. In einem mutmaßlichen Bekennerschreiben, welches auf der Internetplattform Indymedia veröffentlicht wurde, heißt es unter anderem, dass die Linksautonomen nicht nur gegen die Polizei, sondern auch gegen "Repression und Verdrängung" demonstriert hätten.



"Ich persönlich finde die Art und Weise der Proteste fragwürdig", so Nagel. "Vor allem vor dem Hintergrund, dass es mehrere Möglichkeiten gab, sich in den angekündigten Umbau der Bornaischen Straße einzubringen und mitzudiskutieren." Ihrer Meinung nach müssten mehr Menschen zusammenkommen um zu diskutieren und einen gemeinsamen Protest gegen die Aufwertung in Connewitz zu organisieren.