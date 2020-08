Sachsens Innenminister Roland Wöller und Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze haben am Freitag einen neuen Führungsstab in Betrieb genommen. Herzstück ist ein 200 Quadratmeter großer Raum, in dem bis zu 57 Polizeibeamte komplexe Sicherheitslagen koordinieren. Ausgestattet ist er mit modernster Computertechnik, mehreren Fernsehern und einem Großbildschirm, auf dem gleichzeitig 16 verschiedene Bewegtbilder gezeigt werden können. Zum Führungsstab gehören außerdem ein Beratungs- und ein Verhandlungsraum. Alle Räume sind digital miteinander verknüpft, so dass Bildmaterial und Dokumente ausgetauscht werden können.