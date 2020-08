Nach Leichenfund Leipziger Inselteich wird weiter abgepumpt

Der Inselteich in Leipzig ist abgesperrt und wird streng bewacht.

Im Leipziger Clara-Zetkin-Park wird der Inselteich nach dem Fund einer Leiche weiter abgepumpt. Wie die Polizei am Morgen MDR SACHSEN mitteilte, waren die Arbeiten gestern am späten Abend unterbrochen worden. Der Bereich um den Teich sei bewacht gewesen und bleibe weiter abgesperrt. Das Wasser wird mit Hilfe des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr in das Elsterflutbecken geleitet.