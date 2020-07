Die Leipziger Polizei ermittelt zu überfallartigen Fahrzeug-Kontrollen auf dem Parkplatz Mühlweg am Cospudener See. Zeugen hatten dort am Wochenende einen dunklen VW Caddy vorfahren sehen, aus dem fünf Personen ausgestiegen seien. Diese sollen sehr aggressiv als Security-Mitarbeiter aufgetreten sein.